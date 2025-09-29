Ayetullah Sistani’nin eşi toprağa verildi (+foto)

Irak'ın önde gelen Şii mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani’nin eşinin cenaze töreni bugün Kerbela ve Necef kentlerinde düzenlendi.
Merhume Ulviye, Necef’teki Şeyh Tusi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Törene önde gelen dini şahsiyetler, ilahiyat okulu öğrencileri, din adamları ve yerel yetkililer katıldı.
Dün (28 Eylül Pazar günü) Ayetullah Sistani'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, eşinin vefatı duyurularak, "Yüce Allah'a kavuşan, büyük alim Ayetullah Sayın Mirza Hasan'ın kızı, Şeyh Şirazi'nin torunu, Sayın Ali Hüseyni Sistani'nin eşidir." ifadelerine yer verildi.
yorumunuz