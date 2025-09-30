  1. Dünya
  2. Ortadoğu
30 Eyl 2025 15:29

Bağdat: İsrail'in Irak hava sahasından İran'a yeniden saldırmasına izin vermeyeceğiz

Bağdat: İsrail'in Irak hava sahasından İran'a yeniden saldırmasına izin vermeyeceğiz

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, İran'dan gelen askeri heyetle yaptığı görüşmede, ülkesinin İsrail'in Irak hava sahasından İran'a yeniden saldırmasına izin vermeyeceğini söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından Mecid Mir Ahmedi ve beraberindeki askeri heyet, Bağdat’ta Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile görüştü.

Güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Kasım el-Araci, ülkesinin, Tel Aviv rejiminin Irak hava sahasını kullanarak İran'a saldırdığı gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi'ne resmi şikayette bulunduğunu kaydetti.

Araci, Bağdat hükümetinin bu tür saldırganlığın tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağını söyledi.

Irak, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hava sahasını kullanmasını egemenlik ihlali olarak değerlendirerek, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşımıştı.

İsrail’in bu hareketinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Bağdat yönetimi, bölgesel istikrarsızlık uyarısında bulunmuştu.

News ID 1930874

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler