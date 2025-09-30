Bağdat: İsrail'in Irak hava sahasından İran'a yeniden saldırmasına izin vermeyeceğiz

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından Mecid Mir Ahmedi ve beraberindeki askeri heyet, Bağdat’ta Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile görüştü.

Güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Kasım el-Araci, ülkesinin, Tel Aviv rejiminin Irak hava sahasını kullanarak İran'a saldırdığı gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi'ne resmi şikayette bulunduğunu kaydetti.

Araci, Bağdat hükümetinin bu tür saldırganlığın tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağını söyledi.

Irak, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hava sahasını kullanmasını egemenlik ihlali olarak değerlendirerek, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşımıştı.

İsrail’in bu hareketinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Bağdat yönetimi, bölgesel istikrarsızlık uyarısında bulunmuştu.