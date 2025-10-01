Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda İran'a altın madalya

Hindistan’da düzenlenen 12. Dünya Para Atletizm Şampiyonası bugün beşinci gününde devam etti.

Bugünkü yarışlarda, İran’dan Elham Salıhi F54 sınıfı cirit atmada 17.06’lık derecesiyle (beşinci atışında) altın madalyanın sahibi oldu.

Bu, Salıhi’nin şampiyonadaki ikinci madalyası. O dün F54 sınıfı gülle atmada bronz madalya kazanmıştı.

Dünya Şampiyonası’nda İran para atletizm takımı bugüne kadar 4 madalya elde etmişti. Emir Hüseyin Alipur ve Mehdi Olad, F11 sınıfı gülle atmada sırasıyla altın ve gümüş madalya kazanmış, Emanullah Papi F57 sınıfı cirit atmada, Elham Salıhi ise F54 sınıfı gülle atmada bronz madalya almıştı.

Ayrıca, Alireza Muhtari F53 sınıfı gülle atmada gümüş madalya kazanmış ancak atışlarına yapılan itiraz nedeniyle madalyası geri alınmıştı.

Öte yandan, Zafer Zaker F55 sınıfı gülle atmada altıncı, Parastu Habibi ise F32 sınıfı club throw yarışında beşinci oldu.