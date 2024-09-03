Para atletizmde İran'a bir altın ve bir gümüş madalya

Paralimpik Oyunları’ndaki atletizm branşında ağırlık atma F11klasmanında milli sporcularımız Emir Hüseyin Alipur ve Mehdi Olad farklı ülkelerden katılan 6 sporcuyla yarıştı.

Japonya'daki 2024 Dünya Oyunları ve Hangzhou'daki 2022 Para-Asya Oyunları'nın altın madalyasını elinde tutan Emir Hüseyin Alipur, bu yarışmada 14.78'lik derecesiyle Asya rekorunu kırarak birinci oldu.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ağırlık atışında altın madalya ve disk atışında gümüş madalya kazanan İran’ın milii para atleti Mehdi Olad ise bu yarışmada 13.89’luk derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Mehdi Olad 2019 Dünya Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya, Cakarta'daki Asya Oyunları'nda ise iki altın madalya kazanmıştı.

28 Ağustos'ta başlayan organizasyon 8 Eylül'de sona erecek.