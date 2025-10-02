İran ve Türkiye savunma bakanları Ankara'da bir araya geldi

Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İran Savunma Tuğgeneral Aziz Nasirzade'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Her iki Bakan, karşılama töreninin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Tuğgeneral Nasirzade, dün Ankara'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

İran ile Türkiye'nin çeşitli bölgesel, uluslararası ve İslam dünyası meselelerinde etkili olduğunu belirten Tuğgeneral Nasirzade, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin savunma alanında da ilişkilerin gelişmesine yol açacağını söyledi.

Türk Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak Ankara'ya geldiğini aktaran Tuğgeneral Nasirzade, ''Ankara ziyareti, Türkiye ile 500 kilometreden uzun ortak sınırımızda istikrar ve güvenliğin sağlanmasına da katkı sağlayacaktır. İki ülke arasındaki savunma ve askeri ilişkilerin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır ve bu ziyaret bunun için gerçekleştirilmiştir.'' diye konuştu.