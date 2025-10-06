2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu

Fizyoloji veya Tıp alanında 2025 Nobel Ödülü, "periferik bağışıklık toleransı ile ilgili keşifleri" nedeniyle Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi'ye verildi.

Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ödülün gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Bağışıklık sistemimizin sandıklarından daha karmaşık olduğu ortaya çıktı

"Bağışıklık sistemimiz evrimsel bir şaheserdir. Her gün bizi vücudumuza saldırmaya çalışan binlerce farklı virüs, bakteri ve diğer mikroplardan korur. İşleyen bir bağışıklık sistemi olmadan hayatta kalamayız.

Bağışıklık sisteminin harikalarından biri, patojenleri tespit edip vücudun kendi hücrelerinden ayırt edebilmesidir.

Sağlığımızı tehdit eden mikroplar tek tip değildir; hepsinin farklı görünümleri vardır.

Birçoğu, bir kamuflaj yöntemi olarak insan hücrelerine benzerlikler de geliştirmiştir.

Peki bağışıklık sistemi neye saldıracağını ve neyi koruyacağını nasıl takip eder? Bağışıklık sistemi neden vücudumuza daha sık saldırmıyor?

Araştırmacılar uzun zamandır bu soruların cevabını bildiklerine inanıyorlardı: Bağışıklık hücreleri, merkezi bağışıklık toleransı adı verilen bir süreçle olgunlaşıyor

Ancak bağışıklık sistemimizin sandıklarından daha karmaşık olduğu ortaya çıktı.

Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi, periferik bağışıklık toleransı konusundaki keşiflerinden dolayı 2025 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldü."

Kaynak: Sözcü