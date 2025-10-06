İsrail’den itiraf: Gazze savaşında ölen Siyonist asker sayısı artıyor

Arap medyasına göre İsrail rejiminin savaş bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana çok sayıda Siyonist askerin öldüğünü itiraf etti.

Resmi rakamlara göre 1152 Siyonist asker öldü, 18 bin 500’den fazlası yaralandı.

Katil İsrail rejiminin radyosuna göre ölenlerin yaklaşık yarısı 21 yaşın altında olan genç katil askerlerden oluşuyor.

Ölenlerin arasında 1035 asker, 100 işgal polisi, 9 iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) görevlisi ve 8 hapishane idaresi personeli yer aldı. İşgal ordusunun en çok kayıp verdiği yaş grubu 22–30 arası askerlerden oluştu.

Siyonist İsrail rejiminin kayıplarının büyük kısmını sansürlediği ve bu durumu ihlal edenlere yönelik ağır bir cezalandırma sistemi uyguladığı biliniyor.

2028 yılına kadar yaralı asker sayısının 100 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.