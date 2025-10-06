ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack Suriye'nin kuzeydoğusuna gitti

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret etti.

Barrack, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi ile görüştü.

Görüşmede ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper de hazır bulundu.

Barrack sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile kuzeydoğu Suriye’yi ziyaret ederek Mazlum Abdi ve SDF ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı’nın “Suriye’ye bir şans ver” vizyonunu ileriye taşımak istediklerini belirten Barrack, “Suriye halkının barış ve refah içinde birleşmesini amaçlıyoruz” dedi.