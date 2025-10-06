AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan ''İran'' açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kuveyt'te düzenlenen Avrupa Birliği (AB) ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi zirvesinde yaptığı konuşmada İran hakkında açıklamada bulundu.

Kallas, İran'ın AB ile yürüttüğü diplomatik çabalara değinmeden, ''İran nükleer sorununa kalıcı bir çözümün ancak müzakere ve diplomasi yoluyla sağlanabileceğine inanıyorum'' dedi.

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın başvurusu üzerine İran'a yönelik BM yaptırımları yaklaşık 10 yıl sonra yeniden yürürlüğe girdi.

Tahran yönetimi ise yaptırımlara "güçlü ve uygun" bir yanıt vereceklerini açıklamıştı.