Komisyon Öcalan için umut hakkı tanımalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu.

"Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçte Meclis'te kurulan komisyona çağrı yapan Hatimoğulları, "Toplum artık somut adım bekliyor; durgun suyu daha çok bulandırmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Artık siyasi ve hukuki eşiği atlama zamanı gelmiş, hatta geçmektedir; demokratik entegrasyon için demokratik yasaları yapmak gerekir. Komisyon, zaman kaybetmeksizin Sayın Öcalan’ı dinlemelidir. Öcalan’ın umut hakkı tanınmalıdır" dedi.

'ARTIK SOMUT ADIM BEKLENİYOR'

Hatimoğulları'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öcalan’ın çağrısı, PKK’nin fesih kararı ve silah yakma töreni, Meclis bünyesinde kurulan komisyon tarihi gelişmelerdir. Bu süreçte “karşılıklı çatışmaların yok denecek seviyeye gelmesi, partilerin daha sık diyalog kurması ve barışın aciliyetine olan inanç” önemli bir kazanımdır. TBMM bünyesinde kurulan Barış Komisyonu çok kıymetli bir adımdır; barışa olan inancı ve umudu yükseltmiştir. Fakat toplum artık somut adım bekliyor; durgun suyu daha çok bulandırmak isteyenlere fırsat vermeyelim."

