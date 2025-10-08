Ekvador Başkanı'na suikast girişimi

Ekvador'da Devlet Başkanı'na yönelik suikast girişimi iddiasıyla beş kişi gözaltına alındı.

Ülkenin enerji ve çevre bakanı, yaklaşık 500 kişinin Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın aracına taş attığını ve araçta "kurşun hasarı izleri" bulunduğunu, Noboa'nın ise yara almadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından BBC'ye paylaşılan bir videoda, protestocuların bir arabaya taş attığı ve araba camlarından birinde üç küçük delik olduğu görüldü Ancak kurşun atıldığı doğrulanmadı.

Ülkenin en büyük yerli örgütü olan ve ulusal greve öncülük eden Conaie, "Beşimiz keyfi olarak gözaltına alındık" dedi.

Noboa'nın ofisi, tutuklananların terörizm ve suikast girişimi suçlamalarıyla yargılanacağını söyledi.

Ülke, iki haftadan fazla süredir şiddetli çatışmalar ve protestolarla sarsılıyor.