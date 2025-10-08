İranlı komutan: Her türlü hesap hatası yıkıcı bir karşılıkla yüzleşecektir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Pakpur, düşmanın her türlü

hesap hatasının “kısa, caydırıcı ve pişman edici” bir karşılıkla karşılaşacağını söyledi.

Komutan açıklamasında, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin Fars Körfezi, stratejik Hürmüz Boğazı ve İran’a ait çevre sularında kalıcı güvenliğin teminatı olduğunu vurguladı.

Bugün gururlu ve stratejik Deniz Kuvvetleri’nin yüzey, sualtı, füze, insansız hava aracı, elektronik ve siber alanlarda tartışmasız bir stratejik ve caydırıcı güç konumunda olduğunu belirten Tümgeneral Pakpur, bu gücün düşmanlara İran’ın kararlı duruşunu gösterdiğini kaydetti.

Tümgeneral Pakpur “Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve İran adalarındaki herhangi bir düşman hesap hatası, anında, kararlı, ezici ve pişman edici bir karşılıkla yüzleşecektir” diye konuştu.