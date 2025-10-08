İran Donanma Komutanı Azeri ve Kazak mevkidaşlarıyla görütşü

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani, St. Petersburg’daki ziyaretinin üçüncü gününde Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kuli Muhammedov ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Kaptan Muhammedov, İran ve Azerbaycan’ı dost, kardeş ve komşu iki ülke olarak tanımlayarak, “İki ülke her alanda yakın işbirliği içerisindedir ve Hazar Denizi ile ilgili konularda da aramızda çok iyi bir eşgüdüm bulunmaktadır.” dedi.

Amiral İrani ayrıca Kazakistanlı mevkidaşıyla da işbirliğinin niteliksel olarak geliştirilmesi yollarını ele aldı.

Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kanat Niyazbekov da İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından, “Oldukça verimli görüşmeler yaptık ve gelecekteki işbirliği yol haritasına dair önemli anlaşmalara vardık.” ifadelerini kullandı.