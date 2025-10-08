Pezeşkiyan: İran, Fildişi Sahili ile ikili işbirliğini geliştirmeye hazır

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tümakura Watara’nın Tahran’daki yeni Fildişi Sahili Büyükelçisi olarak görevine başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin İran dış politikasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, İran’ın ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda Fildişi Sahili ile ikili işbirliğini genişletmeye tam hazır olduğunu açıkladı.

İki ülke arasındaki ortak ekonomik komisyonun aktif hale getirilmesini işbirliği çerçevesinin oluşturulması açısından önemli bir adım olarak nitelendiren Pezeşkiyan, İran’ın etik değerlere, insan ilişkilerine, barış ve küresel güvenliğe her zaman önem verdiğini belirtti.

Fildişi Sahili’nin yeni büyükelçisi Tümakura Watara ise törende, ülkesi Cumhurbaşkanı’nın selamlarını ileterek, diplomasi çalışmalarının karşılıklı çıkarlar ve dostluğun güçlendirilmesi için olması gerektiğini ifade etti. Watara, İran’ın bölgesel ve uluslararası alandaki etkileyici konumuna ve sunduğu büyük potansiyele dikkat çekerek, Fildişi Sahili’nin özellikle tarım ve zirai alanlarda işbirliğini artırmaya istekli olduğunu kaydetti.