İran'da doların güncel fiyatı

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.

Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 113 bin 970 seviyelerinde işlem gördü.

Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 111 bin 600 tümen olarak kayıtlara geçmişti.