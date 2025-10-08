İran'da doların güncel fiyatı

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.
Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 113 bin 970 seviyelerinde işlem gördü.
Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 111 bin 600 tümen olarak kayıtlara geçmişti.
İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.
İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.
Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 113 bin 970 seviyelerinde işlem gördü.
Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 111 bin 600 tümen olarak kayıtlara geçmişti.
yorumunuz