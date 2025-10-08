İran petrol bakanı: Petrol ihracatı rekor kırdı

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran’ın ham petrol ihracatında rekor kırdığını ve “Snapback” mekanizmasının satışları engellemeyeceğini açıkladı.

Bakan, geçtiğimiz bir yıl içinde tüm kısıtlamalara rağmen petrol satışı ve ihracatında bazı dönemlerde rekor seviyelere ulaştıklarını belirterek, “Ayrıca günlük ham petrol üretimimiz 120 bin varilin üzerinde arttı. Milletimiz bilsin ki, tüm zorluklara ve yaptırımlara rağmen petrol sanayisindeki evlatlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar,” dedi.

Paknejad, geçen yıldan itibaren yürürlüğe giren “Ship Act” yasasının ağır sınırlamalar getirdiğini, ancak alınan tedbirlerle bu yaptırımların etkisiz hale getirildiğini vurguladı. Ayrıca, “Snapback” uygulamasının geçmişteki yaptırımlardan daha ağır sonuçlar doğurmayacağını, olası etkiler için de gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.