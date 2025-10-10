Ermenistan: Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin yapılan açıklamada, "Arabulucuların yorulmak bilmez çabaları sayesinde Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada, "ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki arabulucuların yorulmak bilmez çabaları sayesinde Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki bu anlaşma, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın yolunu açacaktır" ifadeleri kullanıldı.