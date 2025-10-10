Fidan'dan Gazze açıklaması: Barış planının birinci aşaması tamam

Türk medyasına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Gazze’de barış planının birinci aşamasının tamamlandığını bildirdi.

Anlaşmanın uygulanma sürecinde İsrail tarafından provokasyon olmamasının önemine dikkat çeken Fidan, anlaşmanın birinci aşamasında insani yardımların bölgeye girişinin sağlanması, yerinden edilen sivillerin geri dönüşünün başlaması ve İsrail birliklerinin belirlenen hatlara çekilmesinin yer aldığını söyledi.

Türkiye’nin barış planının uygulanmasına aktif destek verdiğini belirten Fidan, “Türkiye olarak hem alandaki anlaşmanın uygulanmasına teknik destek verirken, aynı zamanda global düzeyde diplomatik gayretleri de sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, uluslararası toplumun sürecin kazasız şekilde ilerlemesi için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.