Türkiye’nin Süleymaniye'ye uçuş yasağı kaldırıldı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dün Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemlerinden biri, Türkiye'nin 2023 yılından bu yana uyguladığı Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağı oldu.

IKBY Başkanlığı, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan'a teşekkür etti:

"Saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve takdirlerimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu karar, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü ilişkilerin bir göstergesidir."

Açıklamada, yasağın kaldırılmasının "karşılıklı iş birliğini geliştireceği ve Süleymaniye halkının yararına olacağı" ifade edildi.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün de kararı doğrulayarak, uçuşların yakın zamanda yeniden başlayacağını açıkladı:

"Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."