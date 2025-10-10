Azerbaycan Gazze anlaşmasını olumlu karşıladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de ateşkes sağlanmasını, esirlerin serbest bırakılmasını, Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden inşasını öngören anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.

Anlaşmanın tüm aşamalarının gerektiği gibi uygulanmasını ve bölgede adil ve kalıcı bir barış için çabaların güçlendirilmesini umuyoruz.''

Açıklamada, ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın bu anlaşmaya varılmasında gösterdikleri çaba da taktir edildi.