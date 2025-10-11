ABD askerleri işgal altındaki Filistin'de

ABD'li haber kuruluşu ABC News'e konuşan iki yetkili, ABD askerlerinin Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyecek bir koordinasyon merkezi kurmak üzere Filistin toraklarına gelmeye başladığını ifade etti.

Yetkililer, ABD askerlerinin Gazze'ye girmeyeceğini belirtti. Bir yetkiliye göre, 200 ABD askeri, ulaşım, planlama, lojistik, güvenlik ve mühendislik alanlarında uzman olacak. Askerler, diğer ülkelerin temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacak.

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) Filistin topraklarında üs kurulacağı belirtiliyor.