11 Eki 2025 08:31

Serbest bırakılacak yüzlerce Filistinli esirin nakil süreci başlatıldı

Siyonist kaynaklar, Gazze ateşkes anlaşması kapsamında yüzlerce Filistinli esirin, serbest bırakılma sürecine hazırlık amacıyla Siyonist rejimin hapishanelerinden nakledildiğini bildirdi.

Russia Today’e göre, Siyonist rejime bağlı hapishane yetkilileri dün gece, Gazze'de ateşkes anlaşması ve Trump planı çerçevesinde serbest bırakılacak yüzlerce Filistinli esirin nakil sürecini başlattı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, bu Filistinli esirlerin işgal altındaki topraklarda bulunan beş farklı hapishaneden çıkarılarak serbest bırakılacakları bölgeye nakledildiklerini aktardı.

Edinilen bilgilere göre, müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli esir ile Aksa Tufanı operasyonu sonrasında Gazze’de gözaltına alınan bin 700 esir serbest bırakılacak.

Bazı Filistin medya kuruluşları, güvenilir kaynaklara dayanarak, Siyonist esirlerin takasının Pazartesi sabahı herhangi bir tören yapılmadan gerçekleştirileceğini bildirdi.

