Soykırımcı rejim, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor

Rusya el-Youm’un haberine göre, Siyonist rejim askerleri Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin kuzeydoğu bölgesine yoğun saldırı düzenledi.

Raporlara göre, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik son saldırılarında en az 19 Filistinli şehit oldu.

Ayrıca, son 24 saat içinde aralarında enkaz altından çıkarılan 135 kişinin de bulunduğu 155 şehidin cenazesi Gazze Şeridi’ndeki hastanelere getirildi.

Filistinli kaynaklar, Gazze kentinin güneyinde yer alan evlerin bombalanması sırasında en az 16 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bunun yanı sıra, Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’ne düzenlenen saldırıda bir Filistinli, Han Yunus’un güneyine yapılan saldırıda ise iki kişi şehit oldu.