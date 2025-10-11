  1. Azerbaycan
11 Eki 2025 16:30

Fidan ile Bayramov, Ortadoğu'daki son gelişmeleri görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan medyasına göre, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gerçekleşen görüşmede Ortadoğu'daki durum ve Gazze hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

