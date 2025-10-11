Fidan ile Bayramov, Ortadoğu'daki son gelişmeleri görüştü

Azerbaycan medyasına göre, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gerçekleşen görüşmede Ortadoğu'daki durum ve Gazze hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Azerbaycan medyasına göre, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gerçekleşen görüşmede Ortadoğu'daki durum ve Gazze hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
yorumunuz