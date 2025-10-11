Avrupa Üçlüsü’nden ''İran’’ açıklaması

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran’ın nükleer programına ilişkin müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını duyurdu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan ortak açıklamada, “İran’ın nükleer programı, küresel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturuyor” iddia edildi.

İranlı yetkililerin defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yapmasına rağmen açıklamada, Avrupa Üçlüsü’nün hedefinin, İran’ın “asla nükleer silah edinmemesini garanti edecek kapsamlı, kalıcı ve doğrulanabilir bir anlaşmaya” ulaşmak olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, tüm Birleşmiş Milletler üyesi devletlere, yasadışı olarak uygulanan BM yaptırımlarına uymaları çağrısı yapıldı.

İran yönetimi, BM yaptırımlarının ardından Avrupa ile nükleer müzakere planı olmadığını bildirmişti.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan “snapback” mekanizması, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından işletilmesinin ardından anlaşma sağlanamayınca 28 Eylül'de devreye girdi.