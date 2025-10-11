Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Siyonist rejim ile Hamas arasında imzalanan ve ateşkes anlaşması imzalandı. Buna göre; ilk 72 saatlik süreçte İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde hava gözetimi askıya alınacak. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılmasının herhangi bir tören veya medya kapsamı olmadan yapılacağı, sürecin ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'den oluşan bir ortak komite tarafından denetleneceği aktarıldı.

Türkiye aktif görev yapacak

Gazze'de Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi sahada takip edecek uluslararası görev gücünde Türkiye de aktif rol üstlenecek. Bu hamle Türkiye'nin 105 yıl sonra Filistin'e dönüşü ve yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.

ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin katılımıyla oluşturulacak yapının detayları netleşmeye başlarken, Türkiye'nin bu süreçte insani yardım, kayıpların tespiti ve ateşkesin denetlenmesi gibi alanlarda görev alacağı ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, ateşkes süreci üç aşamalı bir plan çerçevesinde yürütülecek. Türkiye'nin de yer alacağı bu yapı, ağırlıklı olarak sivil unsurlardan oluşacak; ancak belirli ölçüde askeri personel de sürece dâhil olacak.

Üç aşamalı ateşkes planı: insani, siyasi ve askeri

Gazze'deki ateşkesin ardından kurulacak görev gücüne Türkiye, Katar ve Mısır öncülük edecek.

Planın ilk aşamasını oluşturan insani bölümde, yardım koridorlarının açılması, yardımların Gazze'ye ulaştırılması, altyapı onarımı, enkaz kaldırma çalışmaları ve kayıp cesetlerin bulunması yer alıyor.

Siyasi aşamada, "Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi" (GITA) adında yeni bir yönetim mekanizması kurulması gündemde. ABD'nin bu yapının başına eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i getirmek istediği öne sürülürken, Türkiye'nin bu isme ve yapıya temkinli yaklaştığı, alternatif bir siyasi model önerisi üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Askeri denetimde BM veya NATO seçeneği

Planın son aşamasında ise askeri denetim süreci öne çıkıyor.

Bu kapsamda, olası bir güvenlik girişimi gerektiğinde Birleşmiş Milletler (BM) veya NATO bünyesinde adımlar atılması planlanıyor. Türkiye'nin her üç aşamada da yer alacağı, özellikle sivil koordinasyon ve askeri denetim süreçlerinde etkin rol üstleneceği belirtiliyor.

Türkiye'nin daha önceki BM Barış Gücü operasyonlarındaki deneyimi, bu yeni görev gücünde de önemli bir referans olarak gösteriliyor.

Kaynak: 2Eylül