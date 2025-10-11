Lübnan'da terör eylemi düzenlemeyi hedefleyen İsrail'e bağlı bir şebeke çökertildi

El Minar kanalı muhabiri "Mouni Tahini", Cuma gecesi, Lübnan'da terör eylemleri düzenlemeyi planlayan Siyonist rejime bağlı bir casus şebekesinin direnişe bağlı güvenlik güçleri tarafından tespit edilip operasyon yapıldığını duyurdu.

Tutuklanan kişiler, Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadet yıldönümünde altı bomba patlatmayı planladıklarını itiraf ettiler.

Habere göre, Lübnan güvenlik güçleri, Aramuan ve Antelias bölgelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şebekenin çok sayıda üyesini tutuklamakla birlikte kullandıkları çok sayıda ekipman ve araca el koydu.

Açıklamaya göre, gözaltına alınanlardan biri, örgütün daha önce Cemaat-ül İslamiye partisinin çeşitli yetkililerine yönelik suikast operasyonlarının gerçekleştirilmesinde rol oynadığını itiraf etti.

Açıklamaya göre ayrıca, Lübnan Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü, Lübnan ordusu ve istihbarat güçleriyle iş birliği içinde teknik ve takip çalışmalarının ardından çeşitli bölgelerde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirmiş ve örgütün birkaç kilit üyesinin tutuklanmasına yol açmıştır.

Tutuklananlar arasında bir Brezilyalı, bir Filistinli ve iki Lübnan vatandaşı bulunmaktadır

Lübnan Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü, soruşturma tamamlandıktan ve ilgili makamların gözetiminde yürütülecek soruşturmanın ardından davanın tüm ayrıntılarının ve boyutlarının kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.