İran Tarım Bakanlığı'ndan bir heyet Pakistan yetkilileri ile görüştü

İran Tarım Bakan Yardımcı Ekber Fethi başkanlığındaki İran heyeti, Pakistan Federal Bakanı Rana Hüseyin Tenvir ve Gıda Güvenliği ve Tarım Bakanı Malik Reşid Ahmed Han ile görüştü.

İran heyeti görüşmede, Pakistan’dan pirinç, et ve susam ithalatını artırma ve ayrıca mısır ile soya küspesi ithalatına başlama yönündeki ciddi isteğini dile getirdi.

Bu ziyaret, İran ve Pakistan arasında Tahran’da düzenlenen 22. Ortak Ekonomik Komisyon toplantısından birkaç hafta sonra gerçekleşti. Söz konusu toplantıda, özellikle tarım alanındaki ikili anlaşmaların takibini sağlamak amacıyla üst düzey bir İran heyetinin İslamabad’ı ziyaret etmesi kararlaştırılmıştı.

İslamabad’daki görüşmeler sırasında iki taraf da tarımsal ve ekonomik ilişkileri derinleştirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

İki günlük bu ziyaret, karşılıklı ticari ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak ve güvenli, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.