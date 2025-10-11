Siyonist işgal rejiminden Lübnan'a yeni saldırı: Ateşkes bir kez daha ihlal edildi

Lübnan medyasına göre saldırılar, ülkenin güneyindeki el-Musaylih beldesi ve çevresinde yoğunlaştı. Patlamalar sonucu sanayi tesislerinde büyük hasar oluştu, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bölge kaynakları, özellikle Musaylih-Neccariye kara yolunun saldırılar nedeniyle ulaşıma kapandığını aktardı.

Binlerce ihlal, yüzlerce can kaybı

Terör rejimi İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen işgal rejimi bugüne kadar 4 bin 500’ü aşkın kez ateşkesi ihlal etti. Bu saldırılarda en az 283 kişi şehit oldu, 630 kişi de yaralandı.

