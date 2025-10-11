Hizbullah, İsrail'in Lübnan saldırılarını kınadı

Lübnan direnişi Hizbullah'tan yapılan açıklamada, ''Düşman İsrail’in bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Msayleh-Neccariye yoluna düzenlediği ve bir dizi vatandaşın şehit veya yaralanmasına yol açan saldırıyı kınamaktadır. Bu eylem, savunmasız insanları ve sivil altyapıyı hedef alan saldırılar ve sivillerin normal hayatlarına dönmelerini engelleme çabalarıyla uyumludur.'' ifadesi kullanıldı.

Siyonist saldırıların ateşkesi garanti altına alan ülkelerin ve ateşkes izleme komitesinin gözleri önünde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Arap ve uluslararası toplumun duruma kayıtsız kalması eleştirildi.

Açıklamada, ABD’nin sağladığı koşulsuz desteğin Lübnan'a ve bölgeye yönelik saldırılarını sürdüren Sitonist rejimi daha da cesaretlendirdiği ifade edildi.

Hizbullah, Lübnan hükümetinden kararlı bir duruş sergilemesini, ulusal birliği korumasını ve İsrail rejiminin saldırılarının durdurulması için BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise, saldırıyı “sivil altyapıya yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, Ekim ayı başında yaptığı açıklamada, Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 103 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.