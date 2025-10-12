Endonezya'dan İsrail'e soğuk duş: Siyonist sporculara vize yok

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya, 19-25 Ekim tarihleri arasında Cakarta’da düzenlenecek Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası’na katılmak isteyen Siyonist jimnastikçilere vize vermeyi reddettiğini duyurdu.

Endonezya Jimnastik Federasyonu başkanı Ita Juliati Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kesinlikle katılamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Bu karar, Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik askeri saldırılarına karşı Endonezya’da büyüyen tepkinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.