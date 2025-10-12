  1. İran
12 Eki 2025 15:03

İran, Şarm El Şeyh Zirvesi'ne katılacak mı?

İran, Şarm El Şeyh Zirvesi'ne davet edildi. Ancak İran'ın zirveye katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

İran, Gazze konulu Şarm El Şeyh Zirvesi'ne davet edildi. Ancak İran'ın zirveye katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

Fars Haber Ajansı'na göre Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın Mısır'daki zirveye katılıp katılmayacağına bu gece yapılacak bir toplantıda karar verecek.

Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesinin yarın gerçekleştirileceği duyuruldu.

Sisi ve Trump eş başkanlık edecek

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın eş başkanlığında, 20’den fazla ülke liderinin katılımıyla “Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi” adlı uluslararası toplantının düzenleneceği bildirildi.

