  1. Azerbaycan
12 Eki 2025 17:07

Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın bagajı kayboldu

Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın bagajı kayboldu

Ukrayna ile maç öncesi Polonya'ya gönderilen Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın bagajı kayboldu.

Oxu.Az'ın haberine göre, Polonyalı gazeteci Petr Slonka'nın Telegram kanalı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın bagajı kayboldu.'' denildi.

Azerbaycan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aşamasında Ukrayna futbolcularına karşı maçın yapılacağı Krakov şehrine bagajsız geldi.

Bu nedenle takım oyun öncesi antrenman sürecine zamanında başlayamadı.

Azerbaycan-Ukrayna maçı ne zaman?

Dünya Kupası eleme mücadelesinde Azerbaycan ve Ukrayna karşı karşıya geliyor. Bu maç yarın 13 Ekim'de gerçekleşecek.

News ID 1931255

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler