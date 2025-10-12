Oxu.Az'ın haberine göre, Polonyalı gazeteci Petr Slonka'nın Telegram kanalı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın bagajı kayboldu.'' denildi.
Azerbaycan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aşamasında Ukrayna futbolcularına karşı maçın yapılacağı Krakov şehrine bagajsız geldi.
Bu nedenle takım oyun öncesi antrenman sürecine zamanında başlayamadı.
Azerbaycan-Ukrayna maçı ne zaman?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Azerbaycan ve Ukrayna karşı karşıya geliyor. Bu maç yarın 13 Ekim'de gerçekleşecek.
yorumunuz