Paşinyan da Gazze Zirvesi'ne katılacak

Ermenistan Başbakanı'nın Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Paşinyan'ın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Bağdasaryan'a göre, Başbakan Nikol Paşinyan, ABD ve Mısır liderlerinin daveti üzerine Şarm El Şeyh'te düzenlenecek zirveye katılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Gazze Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

20'den fazla lider katılacak

Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla Mısır'da 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu.

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi Mısır'a yapacağı ziyarette düzenleneceğini duyurduğu liderler zirvesine ilişkin açıklama yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirveye Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağı bildirildi.