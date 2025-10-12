Pezeşkiyan, Şarm El Şeyh Zirvesi'ne katılmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze Zirvesi'ne katılmayacağı belirtildi.
Kahire'nin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi zirveye davet ettiği öğrenildi.
Zirveye 20'den fazla lider katılacak
Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla Mısır'da 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu.
Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi Mısır'a yapacağı ziyarette düzenleneceğini duyurduğu liderler zirvesine ilişkin açıklama yaptı.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirveye Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağı bildirildi.
