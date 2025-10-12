  1. Siyaset
12 Eki 2025 21:39

Pezeşkiyan, Şarm El Şeyh Zirvesi'ne katılmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze Zirvesi'ne katılmayacağı açıklandı.

Kahire'nin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi zirveye davet ettiği öğrenildi.

Kahire'nin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi zirveye davet ettiği öğrenildi.

Zirveye 20'den fazla lider katılacak

Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla Mısır'da 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu.

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi Mısır'a yapacağı ziyarette düzenleneceğini duyurduğu liderler zirvesine ilişkin açıklama yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirveye Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağı bildirildi.

News ID 1931260

