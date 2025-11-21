  1. İran
21 Kas 2025 12:29

İran: Füze gücümüzle gurur duyuyoruz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Füze gücümüzle gurur duyuyoruz, ancak asıl gücümüz halkımız" dedi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Galibaf, Siyonist rejimin başlattığı 12 günlük savaşın İslam Devrimi için bir fırsat penceresi açtığını belirterek, "Füze gücümüzle gurur duyuyoruz, ancak asıl gücümüz halkımız" dedi.

Galibaf, "Düşman, İslam Devrimi'ni ortadan kaldırmayı ve ülkeyi parçalamayı amaçlıyordu; ancak savaş sırasında askeri güçlerimiz, halkımız ve özellikle de İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei durumu dirayetle yönetti. ABD Başkan Yardımcısı Vance'in savaşın ortasında krizi sona erdirmek ve müzakere yeri bulmak için çırpındığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galibaf, İran halkın savaş döneminde gösterdiği fedakarlığı takdir etti.
 

