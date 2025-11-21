Ayetullah Hamanei’den kadın sporcu Fereşte Hasanzade için teşekkür mesajı

İslam Devrim Lideri’nin kadın sporcu Fereşte Hasanzade'ye hitaben yazdığı teşekkür mesajında, "Kızım, azmin, çaban, inancın ve özgüvenin altından daha değerlidir." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda İranlı kadın sporcu Fereşte Hasanzade, Muay Thai dalında gümüş madalya kazanmıştı.

Törenin ardından konuşan kadın sporcu, “İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’ye altın madalya takdim etmek istemiştim, ancak gümüş madalya sahibi oldum ve bunu takdim edeceğim.” demişti.



