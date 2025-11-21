Kuneytra’da Siyonist rejimden yeni askeri hareketlilik

El-Mesire’nin aktardığına göre, Suriye kaynakları güney Suriye’de Siyonist rejimin yeni hareketlilikte bulunduğunu bildirdi.

Yerel kaynaklar, Siyonist rejim ordusuna ait bir devriyenin Kuneytra kırsalında Batı Tel el-Ahmar’dan Doğu Tel el-Ahmar’a doğru hareket ettiğini açıkladı.

Bu gelişme, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş bakanı ve diğer bazı yetkililerle birlikte Suriye’nin güneyine yaptığı ziyarete gelen yoğun tepkilerin ardından yaşandı.

Siyonist rejim, Suriye’de önceki yönetimin düşmesinden bu yana bu ülkeye geniş çaplı saldırılar düzenlemektedir. Bir süre önce de Dürzileri destekleme bahanesiyle Şam’ın bazı bölgelerini bombalamıştı.

Beşar Esad yönetiminin düşmesinden bu yana, bu rejimin ordusu işgal altındaki Golan ile Suriye arasındaki tampon hattı geçerek Dera ve Kuneytra vilayetlerinde Golan’a yakın bölgeleri işgal etmeye devam etmektedir.

