  1. Azerbaycan
21 Kas 2025 14:09

İran Bakü'de düzenlenen D8 Medya Forumu'na katıldı

İran Bakü'de düzenlenen D8 Medya Forumu'na katıldı

İran'ın da katıldığı Gelişen Sekiz Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Medya Forumu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı'nın Bakü'de düzenlediği etkinliğin açılışına, ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra üye ülkeler İran, Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, Malezya, Nijerya ve Pakistan'dan yetkililer ve uzmanlar katıldı.

Forum, dijital platformların artan etkisi karşısında doğru, teyit edilmiş ve güvenilir bilginin önemi, medyanın teknolojik trendlere uyumu, gazetecilerin sorumluluğu ve yapay zekanın doğurduğu etik sorunların ele alındığı panellerle devam etti.

Panellerde, D8 ülkeleri arasında medya alanında işbirliğinin güçlendirilmesi hususunda görüş ve öneriler dile getirildi.

"Diyalog, işbirliği ve bölgesel dayanışmayı teşvik" konulu forumda, 8 ülkeden 150'den fazla katılımcı yer aldı.

News ID 1932311

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler