Ayetullah Hamanei'nin huzurunda matem merasimi düzenlendi(+video)

Hz. Fatımatüz Zehra’nın (s.a) şehadet yıldönümü nedeniyle bu akşam Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda matem merasimi düzenlendi.

Bugün Hz. Fatıma'nın (s.a) şehadet yıldönümü

Hz. Fatıma (s.a) bi'setin 2. yılının 20 Cemadiyessani gününde dünyaya geldi ve hicretin 11. yılında 3 Cemadiyessani gününde ise şehit oldu.

Bu yüce şahsiyet çocukluk dönemini Peygamber Efendimizin evinde o hazretin talim ve terbiyesinde geçirerek en yüce insani fazilet ve derecelere ulaştı.

Hz. Fatıma kısa hayatında hak ve hakikatı savunmaktan hiç bir zaman vazgeçmedi ve tarih boyu tüm Müslümanlara haksızlık karşısında susmanın kabul edilemez olduğu gerçeğini anlatmıştır.

Sıddıka, Raziye, Merziyye, Zehra, Betül, Azra, Tahire ve Ummi Ebiha lakapları ile tanınan Hz. Fatıma'nın (s.a) şanında Kuran Kerim'de bir çok ayet yer alıyor.

Hz. Fatımai Zehra’nın (s.a) şehadet yıldönümü nedeniyle siyaha bürünen İran'da matem törenleri düzenleniyor.