İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni yakında yola çıkacak

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif’in başkanlığı ve Demiryolları Bakanı Hanif Abbasi ve ilgili bakanlıkların üst düzey yetkililerinin katılımıyla İslamabad’da demiryolu projelerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pakistan Başbakanı, ülkenin demiryolu sisteminin iyileştirilmesi ve bölgesel ile uluslararası bağlantı projelerine katılımın artırılması amacıyla, mali ve hukuki adımların hızlandırılması talimatını verdi.

Pakistanlı yetkililer, kabine toplantısında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) yük treninin İslamabad-Tahran-İstanbul güzergâhında yakında yeniden seferlere başlayacağını bildirdi.

Bu yılın kasım ayı başında İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık’ın İslamabad’a gerçekleştirdiği ziyaret ve Pakistan’ın ulaştırma, ticaret ve demiryolları bakanlarıyla yaptığı ortak görüşmeler sırasında, ECO yük treninin Aralık ayından itibaren yeniden çalışmaya başlayacağı açıklanmıştı.

Daha önce, İran, Türkiye ve Pakistan temsilcileri, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Genel Sekreteri ile birlikte bu yıl eylül ayının ortasında İslamabad’da yaptıkları toplantıda, tarifeler, gümrük ve lojistik engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulamış ve 6540 kilometrelik ITI koridorunda ayda en az bir yük treni seferinin yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.