Pakistan'dan İran'ın uranyum zenginleştirme hakkına destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi, düzenlediği haftalık basın toplantısında İran hakkında açıklamalarda bulundu.

Andrabi, "İslamabad, İran'ın uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak izin verilen ölçüde uranyum zenginleştirme hakkını kabul etmektedir." dedi

İslamabad'ın İran'a karşı herhangi bir askeri eyleme veya tek taraflı yaptırım uygulanmasına karşı olduğunu vurgulayan Andrabi, "İran'ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırı yapılmasına da karşıyız ve diplomasiyi destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Sözcü, Pakistan'ın Eylül 2025'te BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada Rusya'nın sunduğu İran'a yönelik yaptırımların ertelenmesini öngören tasarısına "evet" oyu verdiğini de sözlerine ekledi.

Tahir Hussain Andrabi, Tahran'ın Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimi azaltma çabasını takdir ederek, "İran'ın bölgedeki rolünü olumlu değerlendiriyoruz." diye konuştu.