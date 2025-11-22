  1. Dünya
  2. Ortadoğu
22 Kas 2025 17:30

İsrail, Lübnan'a şiddetli hava saldırısı düzenledi (+video)

İsrail, Lübnan'a şiddetli hava saldırısı düzenledi (+video)

Siyonist İsrail ordusu, Lübnan'daki bazı noktalara şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Katil İsrail ordusu, Beyrut ile Tel Aviv arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Arap medyasına göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ile ülkenin doğusunda yer alan Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Siyonist rejim medyası, hedef alınan noktaların "Hizbullah'a ait" olduğunu iddia etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail rejiminin saldırıları sonucu 331 kişinin şehit olduğu, 945 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

News ID 1932343

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler