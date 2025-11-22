İsrail, Lübnan'a şiddetli hava saldırısı düzenledi (+video)

Katil İsrail ordusu, Beyrut ile Tel Aviv arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Arap medyasına göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ile ülkenin doğusunda yer alan Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Siyonist rejim medyası, hedef alınan noktaların "Hizbullah'a ait" olduğunu iddia etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail rejiminin saldırıları sonucu 331 kişinin şehit olduğu, 945 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.