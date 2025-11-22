Filistinli gazeteci Farah Ebu Ayyaş, 6 Ağustos 2025'te işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinin kuzeyinde bulunan Beyt Amr köyündeki evine Siyonist güçler tarafından düzenlenen bir gece baskınında tutuklandı.

Tesnim’e göre, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Maskubiye Hapishanesi'ne götürülen Farah Ebu Ayyaş Siyonist gardiyanların korkunç işkencesine maruz kaldı.

Tesnim Haber Ajansı, tutuklu bulunan cesur Filistinli gazetecinin durumunu kamuoyuna duyurmayı amaçlarken, çeşitli arabulucu gazeteciler ve avukatlarla yapılan görüşmelerin etkisiyle bir medya duruşu sergilemekten geri adım atmıştır. Bu karar, Siyonist mahkemelerdeki davanın seyrini ve ailenin olası komplikasyonlarını göz önünde bulundurarak alınmıştır.

Ancak Ebu Ayyaş’ın Siyonist rejimin dehşet verici hapishanelerinden gönderdiği acı dolu mesaj ve işkence ile kötü muameleye dair içerdiği ayrıntılar, Tasnim Haber Ajansı’nın avukatıyla tekrar görüştükten sonra davayı resmen kamuya duyurmasına ve Siyonist İsrail’in mağdur Filistinli gazeteciye yönelik yaptığı insanlık dışı ve vahşi uygulamaların ciddi sonuçları hakkında uyarıda bulunmasına neden oldu.

Siyonistlerin iddia ettiğinin aksine, Farah Ebu Ayyaş’ın gazetecilik görevinin sınırları dışında hiçbir rolü yoktur.

