MİT, İmralı görüşmesini anbean raporlamış

Meclis heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmenin, hafta sonundan itibaren Adalet Bakanlığı ve MİT koordinasyonunda planlandığı, milletvekillerinin İstanbul’dan helikopterle İmralı Adası’na götürüldüğü ve 2 saat 50 dakika süren görüşme sırasında hem görüntü hem de yazılı tutanak tutulduğu belirtildi.

Meclis heyetinin İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşme, önceki gün sıkı gizlilik önlemleri altında gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in adaya gidip gitmediği gün boyunca tartışma konusu olurken, yolculuğun “güvenlik gerekçesiyle” kamuoyuna açıklanmadığı ifade edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, milletvekillerinin İmralı Cezaevi’ne ziyareti için başvurunun pazar günü Adalet Bakanlığı’na yapıldığı, hazırlıkların da hafta sonu boyunca tamamlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre heyet, önce İstanbul’a geçti; ardından MİT personelinin eşliğinde saat 11.00 sularında helikopterle İmralı’ya hareket etti.

Milletvekillerinden önce Adalet Bakanlığı yetkilileri adaya ulaştı. Adaya inen heyet, bakanlık görevlileri tarafından karşılandıktan sonra MİT tarafından organize edilen salona alındı. Yaklaşık 2 saat 50 dakika süren görüşmenin büyük bölümünün soru - cevap şeklinde geçtiği, toplantı sırasında hem görüntü kaydı alındığı hem de MİT tarafından ayrıntılı tutanak tutulduğu bildirildi. Milletvekillerinin de kendi notlarını tuttuğu aktarıldı.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından heyet, yine helikopterle saat 16.00 civarında İstanbul’a döndü. Milletvekilleri daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya gelerek, İmralı’da ele alınan başlıklar, TBMM Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı açıklama ve komisyona verilecek bilgiler konusunda değerlendirme yaptı.

Öcalan’a yöneltilen sorular ve verilen yanıtlarla ilgili ayrıntılı değerlendirmenin, bugün toplanması beklenen Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yapılacağı belirtiliyor. Toplantıda, görüşmeye ilişkin tutanakların tamamının yayımlanması yerine, İmralı heyetinde yer alan milletvekillerinin diğer komisyon üyelerini sözlü olarak bilgilendirmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

İmralı’daki görüşmede özellikle örgütün Suriye’deki yapılanması SDG konusunda Öcalan’ın verdiği mesajların da komisyon üyelerine detaylı biçimde aktarılmasının beklendiği kaydediliyor.

Kaynak: T24