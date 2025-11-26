Batı Azerbaycan Bilim ve Teknoloji Parkı ile Türkiye’nin Van İş Geliştirme Merkezi arasında anlaşma

Batı Azerbaycan Bilim ve Teknoloji Parkı ile Türkiye’nin Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) arasında, bilimsel, araştırma-teknolojik, yenilikçi ve girişimcilik alanlarındaki iş birliğini geliştirmek ve iki ülkenin şirketleri, kurumları ve girişimcileri arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla bir iş birliği mutabakatı Urmiye’de imzalandı.

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, 4 Aralık Salı günü Urmiye Ticaret Odası’nda düzenlenen ve Batı Azerbaycan Bilim ve Teknoloji Parkı ile Van Girişimcilik Merkezi arasında iki bölge arasında teknoloji iş birliklerini gerçekleştirmek amacıyla imzalanan iş birliği protokolü toplantısında, Van’da yeni kurulan teknoloji şirketlerine sağlanan teşviklere değinerek şöyle konuştu: “Van’da faaliyet gösteren kişi ve şirketler danışmanlık, teşvikler ve ürünlerinin pazarlanması gibi desteklerden yararlanmaktadır. Amacımız, beş yıl içinde yeni kurulmuş şirketleri güçlendirerek onları uluslararası arenaya taşımaktır.”

Türkiye’nin Urmiye Başkonsolosu Müslüm Aygün, ticari sınır kapıları olan Bazergan, Saro ve Evoğlu ile ilgili olarak kamyon ve araç geçişlerindeki sorunların giderildiğini ve gümrük yetkilileriyle iş birliği yapıldığını belirtti. Ayrıca bu iş birliklerinin amacının İran ile Türkiye arasındaki 30 milyar dolarlık ticarete ulaşmak olduğunu vurguladı.

Son dönemde ilin yetkilileriyle yapılan görüşmelere değinen Aygün, son aylarda geçiş sorunlarının ve idari-gümrük politikalarının ele alındığı toplantılar ve istişareler yapıldığını belirterek, “Çözülemeyecek bir sorun yoktur” dedi.

Aynı toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Urmiye ve Van’ın İran-Türkiye sınır ticaretindeki önemli rolüne değindi. Son dönemdeki iki ülke arasındaki mutabakatlara ve Cumhurbaşkanı Şehit Reisi’nin Türkiye ziyaretine atıfta bulunarak, ticaret hacminin 7-8 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılmasının ve turizmin 4 milyondan 10 milyon kişiye yükseltilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Türkmenoğlu ayrıca İran ve Türkiye sınır illerinin 8. toplantısının Van’da gerçekleştirileceğini ve ortak sınırların geliştirilmesi çalışmalarını duyurmakla birlikte söz konusu toplantıların, sınır illeri arasındaki iş birliğinin genişletilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.