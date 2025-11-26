İran yapımı film Antakya Film Festivali’nde yarışacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Kültür Sanat iş birliğiyle düzenlenen 13. Antakya Uluslararası Film Festivali, 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.
Festival, kentin kültürel direncini ve yeniden doğuş hikâyesini sinema aracılığıyla uluslararası platforma taşımayı amaçlıyor.
Bu yıl 13’üncüsü gerçekleşecek festivalde;
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması
Uluslararası Belgesel Film Yarışması
Öğrenci Filmleri Yarışması
Animasyon
Deneysel
Belgesel
Yapay Zekâ ile Üretilen Filmlerolmak üzere toplam 64 film yarışacak.
Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri şöyle:
- Casablanca “Dakar” – Ahmed Boulane (Fas)
- Gündüz Apollon Gece Athena Emine Yıldırım (Türkiye)
- Gündüz ve Gece – Ali Altınöz (Türkiye)
- My Friend Miles – Pieter Solta (Belçika)
- Rosinante – Baran Gündüzalp (Türkiye)
- Schizophrenia Is Not Played Alone – Barış Demirkaya (Türkiye)
- The Last Act – Peyman Shahbod (İran)
- Volume 7 – Panos Pappas, Charalampous (Yunanistan)
- Yırtıcı – Sezgin Irmak (Türkiye)
- Water Lilies – Chanho Lee (Kore)
