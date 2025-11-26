İran ve Pakistan'dan siyasi ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına vurgu

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Pakistan Meclisi Başkanı Ayaz Sadık ile yaptığı görüşmede İran ve Pakistan arasındaki ekonomik işbirliğinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik bir dizi çözüm yolunu açıkladı.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde iki ülkenin ekonomik aktörleri ve tacirlerinin sorunlarının öncelikli olarak ele alınıp çözüleceğini belirten Laricani ayrıca, Pakistan’ın kritik dönemlerde İran'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Laricani görüşmede, iki ülke tacirlerinin ekonomik engellerini gidermek üzere ortak bir komite kurulmasını da önerdi.

Görüşmede taraflar sınır, güvenlik ve bölgesel işbirliği konularında da görüş alışverişinde bulundu.

Pakistan Meclisi Başkanı Ayaz Sadık ise Tahran ve İslamabad’ın geniş kapasitesine dikkat çekerek, siyasi, ekonomik ve parlamenter işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı ve Pakistan’ın İran’ın nükleer programına yönelik ilkesel desteğini bir kez daha dile getirdi.