Laricani, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ve beraberindeki heyet gittiği İslamabad’da, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar tarafından karşılandı.

Laricani’nin İslamabad’daki ilk çalışma oturumu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeyle başladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı bu görüşmede, Ali Laricani’yi İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri olarak atanması nedeniyle tebrik etti.

İshak Dar, İran ve Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, İran Dışişleri Bakanı ve iki ülkenin diğer üst düzey yetkilileriyle yaptığı son görüşmelere değindi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter, Pakistan ziyaretinin ilk gününde bu ülkenin Meclis Başkanı, Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile de görüşmelerde bulunacaktır.