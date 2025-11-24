  1. Siyaset
24 Kas 2025 13:45

Siyonist rejime karşı mücadeleden başka çare yok

Siyonist rejime karşı mücadeleden başka çare yok

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İsrail'in Hizbullah komutanı Heysem Ali Tabatabai'ye düzenlediği suikasta tepki gösterdi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Hizbullah komutanı Heysem Ali Tabatabai'ye düzenlediği suikasta tepki gösterdi.

Laricani, Hizbullah komutanı ve yoldaşlarının Hz. Fatıma'nın (s.a) şehadet gecesinde şehit olduğunu belirterek, “Onlar şehadet arzusuna kavuştular .Ancak Netanyahu, herkes bu sahte rejime karşı mücadeleden başka çare kalmadığını anlayana kadar kötü eylemlerine devam edecektir." dedi.

Ali Laricani, Hizbullah liderine ve mensuplarına taziye dileğinde bulundu.

Siyonist İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya sert tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı da katil rejimin Hizbullah komutanı Heysem Ali Tabatabai'ye düzenlediği suikastı şiddetle kınadı.

News ID 1932390

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler