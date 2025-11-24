Siyonist rejime karşı mücadeleden başka çare yok

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Hizbullah komutanı Heysem Ali Tabatabai'ye düzenlediği suikasta tepki gösterdi.

Laricani, Hizbullah komutanı ve yoldaşlarının Hz. Fatıma'nın (s.a) şehadet gecesinde şehit olduğunu belirterek, “Onlar şehadet arzusuna kavuştular .Ancak Netanyahu, herkes bu sahte rejime karşı mücadeleden başka çare kalmadığını anlayana kadar kötü eylemlerine devam edecektir." dedi.

Ali Laricani, Hizbullah liderine ve mensuplarına taziye dileğinde bulundu.

Siyonist İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya sert tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı da katil rejimin Hizbullah komutanı Heysem Ali Tabatabai'ye düzenlediği suikastı şiddetle kınadı.